Nintendo, profitti in calo: è tempo di Switch 2?

Nintendo Switch è sul mercato dal 2017, ed è la console più venduta di questa generazione. A tutto maggio 2024 si parla di oltre 140 milioni di pezzi presenti nelle case di tutto il mondo. Ma non è tutto oro quello che luccica potremmo dire. Profitti e console vendute non vanno spesso di pari passo. Soprattutto quando il ciclo vitale è praticamente e quei pochi che ancora non l’hanno comprata attendono l’uscita della nuova console.

Bloomberg riporta un calo del 71% nei profitti nei tre mesi fino a giugno. I risultati finanziari di Nintendo per il secondo trimestre sono stati deludenti. L’azienda ha registrato un profitto di ¥54,51 miliardi, in netto calo rispetto ai ¥185,4 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, quando la combo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il film di Super Mario avevano dato un bel boost alle vendite. Questo risultato, inferiore alle stime degli analisti, evidenzia il fatto che Nintendo non riesce più a mantenere lo stesso successo travolgente 7 anni dopo l’uscita di Switch.

Sebbene Nintendo abbia mantenuto le sue previsioni di vendita a 13,5 milioni di unità per Switch, gli analisti del settore ritengono che l’imminente lancio (la presentazione è prevista per la prossima primavera) della nuova console potrebbe frenare le vendite dell’attuale modello, limitandole a circa 10 milioni di unità entro la fine dell’anno. Nonostante tutto Nintendo ha confermato la sua stima di vendita di giochi a 165 milioni di unità.

Inutile dire che le azioni sono scese, dopo che il loro valore era salito di circa l’8% quest’anno. In attesa della nuova console ci penserà il software a risollevare le vendite di Nintendo Switch? The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom arriverà sugli scaffali a settembre, mentre Mario & Luigi: Fraternauti alla carica a novembre. E poi c’è Metroid Prime 4: Beyond che arriverà il prossimo anno.