Nintendo Switch OLED (Bianca), su eBay CROLLA sotto la soglia dei 300€

La Nintendo Switch OLED Bianca è una nuova versione della popolare console ibrida per videogiochi, la Nintendo Switch. Presenta un aggiornato schermo OLED da 7 pollici, che offre colori più ricchi e un miglior contrasto rispetto al modello precedente. Questo display migliora l’esperienza di gioco, offrendo immagini più vivide e dettagliate.

Se da tempo desideri acquistare questo gioiellino ma ti sei trattenuto per via del budget a tua disposizione, oggi hai l’opportunità di rimediare grazie allo sconto su eBay, che portano la console a un prezzo finale di 289€.

Nintendo Switch OLED Bianca, che affare su eBay

Oltre all’aggiornamento del display, la Nintendo Switch OLED Bianca conserva tutte le caratteristiche amate della sua controparte originale. Può essere utilizzata sia come console da tavolo collegata alla TV, sia come console portatile con i suoi controller staccabili, noti come Joy-Con.

La console è alimentata dal processore NVIDIA Tegra X1 e offre una vasta libreria di giochi, tra cui titoli Nintendo esclusivi come Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Smash Bros. Ultimate. Inoltre, la Switch OLED Bianca supporta la modalità multigiocatore locale, consentendo a due giocatori di utilizzare i Joy-Con separatamente o a più giocatori di connettersi in modalità wireless per partite multiplayer.

La Nintendo Switch OLED Bianca introduce anche alcune piccole migliorie, come uno spazio di archiviazione interno di 64GB, che può essere espanso tramite una scheda di memoria microSD. Inoltre, offre una migliore qualità audio per un’esperienza di gioco più coinvolgente. In definitiva, una piccola, grande console che oggi puoi accaparrarti su eBay a soli 289€, incluse le spedizioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.