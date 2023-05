Non crederete a questo sconto Amazon! MENO 250 EURO su questo portatile top Asus!

ASUS Laptop X515 F515EA è un computer portatile versatile e decisamente potente che offre prestazioni di alto livello e un design elegante. Progettato per soddisfare senza problemi le esigenze quotidiane di lavoro e per digerire i videogiochi più pesanti e impegnativi, questo laptop rappresenta una scelta eccellente per tutti coloro che cercano un equilibrio tra prestazioni, costo e portabilità. Se poi Amazon lo sconta di un sontuoso 26%, per un risparmio netto di ben 250 euro, è facile capire che ci troviamo davanti ad un BEST BUY da non lasciarsi scappare!

Bello e potente

La prima cosa che ci sorprende di questo ASUS Laptop X515 F515EA è il display NanoEdge con cornici sottili su quattro lati che offre un incredibile rapporto schermo-corpo del 83% per immagini estremamente coinvolgenti. Sembra davvero tutto schermo, è davvero bello da guardare questo portatile!

Una delle caratteristiche principali di questo laptop è il suo potente processore. ASUS Laptop X515 F515EA è equipaggiato con un processore Intel Core i7-1165G di ultima generazione, che offre prestazioni fluide e reattive per le attività multitasking, il lavoro su documenti e ovviamente i videogiochi più pesanti che richiedono tanta forza bruta alla CPU.

Inoltre, ASUS Laptop X515 F515EA dispone di tanta memoria RAM, ben 16GB DDR4 che consente di gestire facilmente più applicazioni contemporaneamente e di eseguire operazioni complesse senza rallentamenti. La memoria di archiviazione a stato solido (SSD) è invece di 512 GB, per un avvio rapido del sistema operativo e dei programmi. La velocità prima di tutto insomma!

La portabilità è un fattore importante tutti coloro che acquistano un portatile e ASUS Laptop X515 F515EA è un campione in questo aspetto. Con un peso leggero, solo 1.8kg e un design sottile e compatto, è facile da trasportare ovunque sia necessario.

ASUS Laptop X515 F515EA è davvero una bella bomba di portatile, tanta qualità e tanta potenza che possiamo portarci a casa risparmiando ben 250 euro grazie all’incredibile sconto proposto da Amazon. Correte a metterlo nel carrello prima che l’offerta termini!

