Non solo Apple e iOS 18: anche Samsung svela i device che riceveranno la One UI 6.1.1

Samsung ha appena annunciato ufficialmente quali saranno i device che riceveranno la nuova skin proprietaria basata su Android 14; si chiama One UI 6.1.1 ed è prossima al rollout su diversi prodotti.

Samsung: analizziamo la One UI 6.1.1 in arrivo

L’OEM sudcoreano ha annunciato ufficialmente l’elenco dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento One UI 6.1.1. Con questo annuncio, è stata rivelata la lista dei dispositivi che saranno dotati della skin proprietaria. Il nuovo aggiornamento mira a portare le funzionalità di Galaxy AI su più terminali del marchio. Allo stesso tempo, il marchio sta lavorando per aumentare la sicurezza e la stabilità del sistema dei suoi dispositivi con One UI 6.1.1. Ricordiamo che la suddetta iterazione del software è stata rilasciata per la prima volta in Corea e si prevede che sarà disponibile per gli utenti di altre regioni nel giro di poche settimane.

Secondo le informazioni ufficiali annunciate dalla compagnia, la serie Galaxy S24, la serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5 e la serie Tab S9 riceveranno il nuovo update. L’aggiornamento include diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI). Inoltre, si prevede che One UI 6.1.1 migliori l’ottimizzazione del sistema. Ecco l’elenco completo:

Galaxy S23 FE, S23, S23+, S23 Ultra;

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra;

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5.

Samsung ha annunciato che la One UI 6.1.1 sarà rilasciata sui dispositivi elencati. Proprio in questi giorni, la line-up S24 ha ricevuto l’aggiornamento One UI 6.1.1 in Corea quindi presto approderà anche da noi visto che il rollout è iniziato ufficialmente lunedì scorso 9 settembre. Non di meno, nell’update sono incluse anche la patch di sicurezza di settembre 2024. Restate connessi con noi, vi terremo aggiornati a breve.

Nelle notizie correlate, presto faremo la conoscenza del flagship killer next-gen, il Samsung Galaxy S24 FE, unitamente alla gamma di tablet di nuova generazione, la serie Galaxy Tab S10.