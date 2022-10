NONNI: questo telefono è per voi, ha anche la fotocamera (37€)

La nonna ha difficoltà a usare quel cellulare con i tasti piccoli o ha paura di combinare un guaio con tutte quelle applicazioni? Non farla preoccupare ulteriormente questo telefono per anziani studiato a puntino è la soluzione perfetta per farla sentire a proprio agio con la tecnologia senza aver paura di sbagliare.

Anche la nonna merita un telefono fatto a posta per lei

Dalla classica forma a conchiglia, questo pratico telefono farà sentire quel parente di terza età felice di poter utilizzare finalmente un cellulare senza problemi e senza paura di sbagliare cliccando quei piccolissimi tasti.

Con un grande display a colori da ben 2,4 pollici, è fornito di: telecamera, una potente batteria da 1000 mAh che può durare ben 120 ore in standby ed circa 180 minuti continui di chiamata e di una torcia con attivazione attraverso pulsante laterale. Il suo punto forte ovviamente sono i grandi tasti e il suo bottone SOS che permette chiamate di soccorso sui numeri impostati.

La forma a conchiglia lo rende resistente da possibili danni da caduta. E per metterlo in carica non ci sono drammi, basta appoggiarlo sulla sua base e il gioco è fatto. Un po’ come un cordless per intenderci, elemento che ormai non manca in casa di nessuno soprattutto dei nonni!

