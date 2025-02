Notebook Lenovo IdeaPad 3 a 120€ in meno: promo esclusiva su Amazon

Hai bisogno di un nuovo pc portatile sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Notebook Lenovo IdeaPad 3, oggi disponibile su Amazon a soli 398 euro con un super sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Notebook Lenovo IdeaPad 3: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook Lenovo IdeaPad 3 è un pc portatile di ultima generazione che puoi utilizzare sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Questo modello, innanzitutto, è straordinariamente sottile, con soli 19,9 mm di spessore, quindi entra perfettamente in qualsiasi zaino o borsa: ciò garantisce la massima portabilità e comodità sopratutto quando sei in viaggio.

Un’altra specifica di spicco è il suo schermo fino a Full HD con ampio angolo di visione che è l’ideale per guardare i tuoi programmi preferiti con gli amici. Con un rapporto di area attiva (AAR) straordinariamente alto, questo modello infatti garantisce più spazio visivo e una maggiore produttività, giorno dopo giorno.

Inoltre è implementato nel portatile la tecnologia Smart Noise Cancelling che elimina i fastidiosi rumori di fondo, per lezioni online e riunioni senza problemi. Per di più è possibile disattivare e riattivare la webcam HD 720p tramite l’otturatore a tutela della privacy.

Oggi il Notebook Lenovo IdeaPad 3 è disponibile su Amazon a soli 398 euro con un super sconto del 23%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.