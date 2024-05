Nothig Phone (2a) arriva in versione Special Edition

Nothing ha svelato oggi Phone (2a) Special Edition, una versione esclusiva del suo smartphone. Questo nuovo dispositivo celebra i colori primari, rosso, giallo e blu, integrandoli in un unico design distintivo e mai visto prima su un prodotto Nothing.

Nuovo colori e tanto stile

Il design di Phone (2a) Special Edition è il risultato del lavoro del team di design industriale di Nothing a King’s Cross, Londra. Con la trasparenza come principio guida, l’obiettivo è stato quello di semplificare e valorizzare l’estetica fino alla sua forma più essenziale ed elegante. La nuova colorazione unica del dispositivo mette in risalto il rosso, il giallo e il blu, creando una combinazione cromatica che rispecchia l’identità del brand.

Adam Bates, Design Director di Nothing, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di presentare Phone (2a) Special Edition. È il primo prodotto che esplora la nostra tavolozza di colori primari: rosso, blu e giallo. La sua estetica complessiva fa riferimento ad alcuni dei nostri eroi del design del passato, creando al contempo una nuova espressione per uno smartphone elevando un dispositivo funzionale in un’opera d’arte di grande impatto”.

Phone (2a) Special Edition conserva tutte le caratteristiche del modello classico, alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7200 Pro e mosso dal sistema operativo Nothing OS, dispone di una batteria da 5.000 mAh per una lunga durata. Il dispositivo vanta un display AMOLED flessibile da 6,7 pollici e una doppia fotocamera posteriore da 50 MP.

Il successo di Nothing Phone (2a)

Dal suo debutto, il Phone (2a) ha registrato vendite impressionanti, con 100.000 unità vendute nelle prime ore. Il team software di Nothing ha rilasciato 13 aggiornamenti per ottimizzare le prestazioni della fotocamera, migliorando la coerenza dei colori nel sensore grandangolare principale, la luminosità dei ritratti nelle scene HDR e la velocità di apertura delle app della fotocamera.

Phone (2a) e i suoi predecessori sono i primi nel settore a offrire l’integrazione con ChatGPT, disponibile quando abbinati a qualsiasi prodotto audio Nothing o CMF by Nothing. Inoltre, sono stati introdotti nuovi widget ChatGPT per un accesso rapido dalla schermata iniziale dello smartphone. Gli utenti di Phone (2a) possono ora accedere alla Developer Preview di Android 15.

Disponibilità e Prezzo

Phone (2a) Special Edition sarà disponibile nel modello da 12RAM+256GB al prezzo di €379. Le quantità sono limitate e saranno disponibili sul sito ufficiale nothing.tech a partire da mercoledì 29 maggio 2024. Il 1 giugno, a partire dalle 11:00, sarà possibile acquistare Phone (2a) Special Edition presso il negozio Nothing di Soho, situato in 4 Peter St, Londra W1F 0AD.