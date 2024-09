Nothing: due nuovi smartphone sono all'orizzonte

In queste ore sono stati rivelati due misteriosi smartphone di Nothing. Il team di Gizmochina ha individuato i nuovi dispositivi del brand, scoprendo informazioni preliminari sui futuri terminali del nuovo marchio di Carl Pei. Il produttore sta preparando l’annuncio di due diversi modelli di telefoni. Non sappiamo ancora quando verranno presentati, ma si prevede che entrambi avranno caratteristiche simili.

Nothing: cosa sappiamo dei nuovi smartphone in arrivo?

Nothing sta sviluppando due smartphone con i numeri di modello A059 e A059P. Non siamo sicuri se verranno venduti sotto il marchio CMF o con il nome di Nothing. Quindi, non conosciamo ancora le specifiche precise di questi nuovi terminali, ma i numeri di modello ci offrono alcuni indizi. Mentre il primo, A059, rappresenta il modello standard della serie, il seconda sembra rappresentare la versione Plus. In altre parole, saranno disponibili due smartphone, uno normale e uno Plus, nel prossimo futuro (la lettera “P” alla fine di A059P indica appunto il modello Plus).

Naturalmente, non abbiamo ancora informazioni precise su quando questi device saranno lanciati. La nostra ipotesi più plausibile è che i device in questione potrebbero essere presentati tra almeno 3-4 mesi. Ma è importante precisa che questa è solo una previsione, e potrebbe variare in base ai piani della compagnia cinese.

Non abbiamo dettagli sulle specifiche tecniche di questi gadget. Tuttavia, ci aspettiamo che il modello Plus offra hardware migliorato rispetto al modello standard. Ad ogni modo, presto altre fonti potrebbero svelare ulteriori dettagli sui nuovi dispositivi di Nothing, e ti aggiorneremo di conseguenza.