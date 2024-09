Nothing Phone (1) si aggiorna: ecco tutte le novità della NothingOS 2.6

In queste ore il colosso cinese di Pete Lau ha rilasciato ufficialmente l’aggiornamento Nothing OS 2.6 per gli utenti possessori di un Nothing Phone (1). Questo aggiornamento, precedentemente distribuito per i modelli Phone (2) e Phone (2a), include la patch di sicurezza Android di settembre 2024, oltre a nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug. Di seguito,vediamo il changelog completo.

Nothing Phone (1): il changelog completo della Nothing OS 2.6

In prima istanza, ora si può scorrere verso il basso sulle notifiche in arrivo per visualizzarle in modalità pop-up. Consente un accesso rapido alle informazioni senza dover uscire da un’app. Attivabile tramite Impostazioni > Sistema > Vista pop-up;

Si può attivare la vibrazione per le app di terze parti durante le chiamate. Attivabile tramite Impostazioni > Suono e vibrazione > Vibrazione;

I widget per Batteria e Pedometer ora possono essere visualizzati sulla schermata di blocco e nell’Always On Display.

Non di meno, è stata migliorata la stabilità del NFC per connessioni più affidabili;

Fra le altre cose, è stata aumentata la velocità del toggle Bluetooth nei Quick Settings e ora c’è una corretta visualizzazione delle informazioni sugli auricolari nella tile Bluetooth;

Risolto un problema con alcuni operatori che non riuscivano a inviare messaggi multimediali o registrarsi per VoWiFi;

Risolto il problema della scomparsa della tile della torcia nei Quick Settings;

Corretto il problema che faceva ruotare automaticamente alcune app clonate, nonostante l’opzione fosse disabilitata;

Infine, è stato risolto un bug che impediva al widget Media Player di riprodurre musica quando si passava dall’utente ospite a quello principale.

L’aggiornamento Nothing OS 2.6 è in fase di distribuzione graduale e potrebbe impiegare alcuni giorni per raggiungere il tuo dispositivo. Per verificare la disponibilità, vai su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema.

Inoltre, Nothing OS 3.0, basato su Android 15, è previsto per settembre 2024 per i nuovi terminali del marchio cinese. Tra le nuove funzionalità ci saranno Quick Settings rinnovati, una personalizzazione migliorata della schermata di blocco, sblocco con impronta digitale potenziato, navigazione tramite gesti, archiviazione delle app e animazioni predittive per il tasto indietro.