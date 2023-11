Nothing Phone (2) a 604€ per l'ultimo giorno del Black Friday (MINIMO STORICO)

Il Nothing Phone (2) è uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo giorno del Black Friday. Infatti, in queste ore è in offerta su Amazon al minimo storico di 604€, per effetto di uno sconto di 75€ sul prezzo più basso recente. Ecco il link alla promozione.

Il nuovo Nothing Phone (2) è un telefono a suo modo rivoluzionario, in particolare dal punto di vista estetico. Ma non è solo una questione di bellezza, perché al suo interno offre anche tanta sostanza, che gli permette di distinguersi tra i migliori smartphone di quest’anno.

Nothing Phone (2) al prezzo più basso per il gran finale del Black Friday

Il colpo di scena è servito. La seconda generazione di Nothing Phone supera le aspettative iniziali rientrando nella lista degli smartphone più influenti di questo 2023.

Il modello in offerta su Amazon a 604€ si presenta con una configurazione da 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, con il sistema operativo aggiornato alla versione Nothing OS 2.0 e all’interfaccia Glyph. Il display è invece di tipo LPTO OLED da 6,7 pollici, con certificazione IP54 e batteria da 4.700 mAh.

Se le prestazioni sono al top grazie alla presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, un plauso va fatto all’ottimo lavoro svolto per il comparto camere. Ora gli scatti del telefono sono da cameraphone, grazie a una doppia camera da 50 megapixel, sia quella principale che quella ultragrandangolare.

Puoi acquistare Nothing Phone (2) in offerta a soli 604€ su questa pagina: è il nuovo minimo storico per questa nuova generazione di Nothing Phone.

