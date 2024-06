Xiaomi 15 senza segreti: leak ne svela tutte le specifiche

Non lo vedremo in Europa prima del prossimo autunno, ma sin dal primo annuncio le voci di corridoio e i rumour sulle presunte specifiche si sono susseguite senza soluzione di continuità. Oggi tramite il solito Weibo, un fiume in piena di informazioni ci ha detto praticamente tutto del nuovo Xiaomi 15. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo top di gamma della casa cinese.

La voce di corridoio riguarda cosa batte sotto la scocca di Xiaomi 15, ovvero la CPU Snapdragon 8 Gen 4, che sorpasserà di molto le prestazioni della Gen 3, a tutto vantaggio della potenza di calcolo e dell’efficienza energetica. Lo schermo sarà di tipo OLED LTPO piatto con una risoluzione di 1,5k. Memorie esagaerate, con la versione più esuberante che arriverà ad avere 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Fascia altissima quindi, staremo a vedere il prezzo quale barriera infrangerà.

Sempre da Weibo apprendiamo che il comparto grafico sarà un punto forte di Xiaomi 15: sarà dotato di una fotocamera principale da 50MP con un sensore super luminoso da 1/1,3 per scatti di ottima qualità anche in condizione di luce proibitive. A completare il lato imaging ci sarà un grandangolo da 50MP e un teleobiettivo macro da 50 MP con zoom ottico 3x.

Sembra poi che Xiaomi non si sia solo concentrata solo sulla potenza del nuovo dispositivo, ma anche sull’esperienza utente in generale. Troveremo un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni sotto lo schermo a punto singolo per un autentificazione veloce e sicura; audio stereo con doppi altoparlanti e una vibrazione più incisiva rispetto al passato. Nulla è trapelato sulla batteria ad oggi. Ma confidiamo di avere più informazioni a riguardo nelle prossime settimane.