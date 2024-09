NothingOS 3.0: tante novità, nuovi widget e personalizzazione al top

Nothing ha recentemente ampliato la sua gamma di prodotti audio con il lancio dei nuovi auricolari Nothing Ear (open). L’azienda sta anche lavorando all’integrazione dell’intelligenza artificiale nel suo sistema operativo, offrendo miglioramenti delle prestazioni e alcune novità visive. Carl Pei, fondatore di Nothing, e Yuri Levin, responsabile del design del software, hanno presentato le nuove funzionalità della skin Nothing OS 3.0 sul canale YouTube dell’azienda, in seguito a un’anteprima dell’aggiornamento condivisa all’inizio dell’anno.

NothingOS 3.0: cosa aspettarci?

Nothing OS 3.0 porterà diverse modifiche, tra cui un redesign dell’interfaccia Android e la tanto attesa app di gestione delle foto chiamata “Nothing Gallery”. Una delle problematiche più comuni con molte app installate è la difficoltà di trovare rapidamente quella desiderata. Per risolvere questo problema, Nothing OS 3.0 offrirà la possibilità di “fissare” le app più utilizzate in cima alla lista, rendendole facilmente accessibili. Inoltre, l’integrazione dell’AI nel Smart Drawer migliorerà l’organizzazione delle app, suddividendole automaticamente in categorie. Anche se questa funzione potrebbe sembrare simile ad altre già viste, la compagnia di Carl Pei afferma che la sua intelligenza artificiale analizzerà l’uso delle app e mostrerà quelle più rilevanti nel momento giusto.

Tra le altre novità, troviamo un nuovo widget che permetterà di visualizzare un conto alla rovescia per aiutare gli utenti a gestire meglio il tempo. Per quanto riguarda i miglioramenti visivi, l’estetica della skin Nothing OS 3.0 è stata affinata con nuovi elementi, come il pannello delle impostazioni rapide e l’orologio della schermata di blocco. L’autobrightness ora è integrata nel pulsante del cursore della luminosità. Infine, è stata introdotta una nuova animazione a punti che utilizza un motore di animazione aggiornato per rendere più fluidi gli effetti visivi, come quelli per l’impronta digitale e la ricarica. Dulcis in fundo, anche l’icona meteo nell’app Weather è stata ridisegnata in stile matrice di punti, in linea con l’estetica generale dell’interfaccia utente.