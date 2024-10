Novità WhatsApp: arrivano i Mi piace allo stato e le menzioni private

WhatsApp ha introdotto alcune nuove funzionalità alla sua app di messaggistica, tra cui la possibilità di mettere un “Mi piace” allo stato di una persona e la possibilità di usare le menzioni private e di poter ricondividere uno stato in cui, a nostra volta, siamo stati menzionati.

Per quanto riguarda la prima novità, il fatto di poter mettere “Mi piace” allo stato di un contatto su WhatsApp consente essenzialmente di farci notare con quella persona, facendole capire che ci piace il suo stato e rendendo di conseguenza più attiva la nostra presenza.

I “Mi piace” allo stato si attivano mediante un pulsante a forma di cuore di colore verde e sono privati, per cui non sono visibili a terzi ma solo ai diretti interessati che possono vederli dalla lista delle visualizzazioni. Proprio in quanto privati, questi particolari “Like” non vengono conteggiati.

Taggare fino a cinque contatti con le menzioni private

Le menzioni private consentono invece di taggare fino a cinque contatti nel proprio stato senza che i loro nomi siano visibili pubblicamente. Le persone taggate ricevono ovviamente una notifica privata e possono a loro volta ricondividere lo stato sul proprio profilo.

Le nuove funzioni sono in fase di rilascio globale e arriveranno pian piano a tutti gli utenti di WhatsApp. Come sempre avviene con l’implementazione di funzionalità di questo tipo, non tutti potrebbero vedere le novità fin da subito. In alcuni casi, infatti, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno.

L’evoluzione di WhatsApp continua e proseguirà anche nei prossimi mesi. Il team di sviluppo dell’app di messaggistica istantanea ha annunciato infatti l’arrivo di nuove funzioni nel breve termine, tra cui alcune novità per lo stato degli utenti e qualche ritocco alla scheda “Aggiornamenti”. Lo scopo dichiarato è la volontà di semplificare l’uso dell’applicazione e rendendola più completa ma al tempo stesso più pratica e immediata.