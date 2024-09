WhatsApp: su Android sta arrivando una novità importantissima

Stando a quanto si apprende, sembra che WhatsApp stia lavorando ad una funzionalità che serve rendere più facile trovare le chat importanti. La modifica sembra arrivare su Android ma è lecito aspettarcela anche su iOS.

WhatsApp: cosa cambia con la nuova beta?

Il mese scorso, una versione beta di WhatsApp per Android ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Liste“, che permette di creare elenchi e aggiungere persone a questi. Tuttavia, inizialmente questa funzione era accessibile solo ai tester interni, quindi non c’erano molte informazioni su come funzionasse o sui vantaggi che offriva. Oggi, però, le cose stanno cambiando.

Un nuovo rapporto di WABetaInfo mostra uno dei primi casi d’uso delle Liste. Secondo la pubblicazione, l’ultima versione beta di WhatsApp per Android consente di utilizzare le liste create come filtri, come si può vedere nell’immagine riportata di seguito.

Ad esempio, è possibile creare una lista chiamata “Famiglia” e aggiungere tutti i membri della famiglia a questa. Ora, nella schermata delle chat, sarà possibile trovare “Famiglia” come filtro. Una volta cliccato su di esso, WhatsApp mostrerà solo le chat dei membri della famiglia. Questa feature renderebbe più facile trovare le conversazioni, risparmiando tempo e semplificando la gestione delle chat.

Meta, la società madre di WhatsApp, potrebbe sfruttare ulteriormente le Liste per offrire nuove funzionalità. Ad esempio, potrebbe utilizzare le Liste per gestire gli stati, permettendo agli utenti di condividere i propri aggiornamenti solo con le persone presenti in una lista specifica. Questo renderebbe più semplice trasmettere lo stato solo alle persone desiderate, migliorando la privacy e il controllo sulle proprie comunicazioni.

In sintesi, la novità in questione potrebbe rappresentare un’importante innovazione per gli utenti di WhatsApp, rendendo l’organizzazione delle chat più efficiente e offrendo potenzialmente nuove opzioni per la gestione della privacy e della condivisione dei contenuti. E poi, se implementata correttamente, potrebbe semplificare notevolmente l’esperienza d’uso del sistema di messaggistica, soprattutto per chi ha molte chat attive e vuole mantenere una gestione ordinata e personalizzata delle proprie conversazioni.