Nuovi Apple AirTag nel 2025, novità in arrivo

Apple Air Tag è sul mercato da tre anni ormai. E sono tre anni che molti sbadati hanno smesso di perdersi le chiavi o qualsiasi altra cosa in giro per casa, usando uno di questi piccoli tracker. Dopo quindi tre anni la casa di Cupertino ha deciso di immettere sul mercato una nuova versione, che pare proprio sarà disponibile il prossimo anno, nel 2025.

Vietato perdersi qualcosa

Come riportato da Mark Gurman di Bloomberg pare che la nuova generazione di AirTag arriverà nel corso del 2025, molto realisticamente durante l’estate. Al momento Apple non comunicato nulla di ufficiale al riguardo, ma è molto impegnata nel fare dei test di preproduzione con i proprio partener in Asia (nome in codice B589).

Secondo Mark Gurman i nuovi AirTag saranno dotati di un chip di tracciamento ben più potente di quello utilizzato, dall’ormai lontano 2021, negli AirTag attualmente sul mercato. Lo stesso chip ad ultra banda larga attualmente presente su iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Questo chip ha la capacità di aumentare la distanza di tracciamento da 10 a 60 metri. Decisamente un passo avanti notevole.

Secondariamente il chip potrebbe essere utilizzato per la funzione di trovare persone e amici, come abbiamo visto fare con Precision Finding in iPhone 15. Una feature questa che darebbe una marcia in più ad AirTag, che andrebbe ad ampliare di molto il suo campo di utilizzo, facendolo diventare davvero un piccolo dispositivo super smart.

Vedremo poi AirTag di diversa forma e colori? Ancora nessuna info al riguardo, ne tantomeno leak, rumour o voci di corridoio. Ma visto come Apple sta puntando molto sulla personalizzazione dei proprio prodotti è lecito pensare che nel 2025 potremmo vedere Apple AirTag molto diversi rispetto a quello che stanno salvando la giornata ai più sbadati oggi.