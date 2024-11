Nuovo aggiornamento di WhatsApp: è arrivata la funzionalità più richiesta

WhatsApp è considerata ancora oggi la piattaforma di messaggistica numero uno al mondo. Un successo costruito negli anni, quello del colosso di Mark Zuckerberg, grazie ad una lunga serie di aggiornamenti e ad un’attenzione particolare per i feedback dell’utenza. Che hanno contribuito a dar vita ad un’applicazione su cui è possibile fare praticamente di tutto: dai messaggi di testo alle chiamate e videochiamate, passando per lo scambio di documenti, l’utilizzo di sticker e GIF, la condivisione di stati e via dicendo.

Ma non siamo ancora giunti allo stadio finale del servizio di chat, e questo Meta ha tenuto a farlo sapere al suo pubblico più volte. Tanto che, proprio in queste ore, sta avvenendo il rollout globale di un nuovo aggiornamento. Con la versione 2.24.21.82, già disponibile per una cerchia di consumatori iOS, arriva finalmente una delle funzionalità più richieste in assoluto negli ultimi anni.

WhatsApp migliora gli elenchi di chat: ora sono personalizzabili

Un semplice pulsante aggiunto all’interfaccia principale, che dà modo di poter organizzare gli elenchi di chat a proprio piacimento. Il team di sviluppatori di Meta non ha voluto complicarsi troppo la vita e, per rendere tutto il più intuitivo possibile, ha introdotto un simbolo + accanto ai vari tab di WhatsApp. Dopo aver installato l’update, basterà fare tap su di esso per poter creare e personalizzare le conversazioni.

Magari hai un gruppo di lavoro e chat private coi colleghi che vuoi organizzare in una sezione, oppure sei stanco di confondere i messaggi del tuo migliore amico con quelli dei tuoi genitori. Nessun problema, con questa nuova versione dell’app potrai suddividere ogni singola conversazione come meglio credi.

Come detto, l’update è in fase di rollout. Dunque verrà gradualmente reso disponibile per tutti. Se vuoi verificare la disponibilità sul tuo smartphone, ti basta aprire il Play Store di Google o l’App Store di iOS, andare nella sezione delle app scaricate e premere sul tasto Aggiorna (se disponibile).