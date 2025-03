Nuovo aggiornamento per l'app IO: grafica rinnovata e miglioramenti

App IO si rinnova con una nuova veste grafica, colori vivaci e funzionalità migliorate. L’aggiornamento, rilasciato l’11 marzo 2025, offre ai cittadini italiani un’esperienza digitale più moderna e accessibile.

La versione 3.0.0.8 per Android e 3.0.0 per iOS è ora disponibile sui rispettivi store digitali, introducendo un significativo restyling per l’applicazione governativa, che si sta affermando sempre più come uno strumento centrale nella vita digitale degli italiani.

Tra le novità principali, l’aggiornamento presenta pulsanti più grandi, una tavolozza di colori più brillante e una disposizione ottimizzata dei contenuti per una navigazione più intuitiva. Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi tecnici minori, migliorando la stabilità complessiva dell’applicazione.

Questo aggiornamento IO si inserisce in un percorso di continua evoluzione dell’app. Già a dicembre 2024, era stata introdotta la funzionalità “Documenti su IO”, che consente agli utenti maggiorenni di digitalizzare documenti essenziali come Patente di Guida, Tessera Sanitaria e Carta Europea della Disabilità.

Il successo di questa funzione è evidente dai numeri: oltre 4 milioni di utenti hanno attivato il servizio, caricando più di 7 milioni di documenti digitali. Nel dettaglio, sono state digitalizzate 3,8 milioni di Tessere Sanitarie, 3,4 milioni di Patenti e circa 100.000 Disability Card.

L’aggiornamento rappresenta un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione dei servizi pubblici italiani, anticipando l’implementazione del sistema IT-Wallet previsto per quest’anno. Questo conferma il ruolo strategico di App IO come punto di riferimento per l’interazione digitale tra cittadini e pubblica amministrazione.