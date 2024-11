Nuovo Amazon Echo Spot al minimo storico: tuo a quasi metà prezzo

In occasione della Settimana del Black Friday, oggi l’ultima sveglia intelligente con Alexa lanciata da Amazon è disponibile al suo prezzo minimo storico! Si tratta del Nuovo Amazon Echo Spot, al momento acquistabile a soli 54 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capit tutti i giorni!

Nuovo Amazon Echo Spot: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Nuovo Amazon Echo Spot è l’ultimissima sveglia smart lanciata da Amazon e che permette di ottimizzare la tua routine quotidiana sotto diversi punti di vosta.

Il suo ampio display ti permette di avere tutte le informazioni che vuoi a colpo d’occhio, ad esempi l’ora, il meteo, i titoli delle canzoni a colpo d’occhio e così via. Con uno sguardo potrai anche controllare i dispositivi per Casa Intelligente ed avere tutto sotto controllo dal punto di vista energetico.

Una caratteristica importante di questo gadget è sicuramente la sua compatibilità con Alexa: attraverso un semplice comando vocale potrai chiedere di ascoltare una canzone in particolare dai tuoi servizi di streaming preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri, oppure impostare una sveglia o un timer ad un orario definito.

Anche la gestione della tua casa smart sarà molto più semplice in quanto puoi controllare i dispositivi intelligenti compatibili, chiedere ad Alexa di accendere le luci e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.