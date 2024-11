Nuovo iPhone già in arrivo: l'ultimo indizio fa sognare i fan di Apple

Gli iPhone 16 stanno ottenendo il successo sperato. Lo dicono i numeri legati alle vendite, in linea con le aspettative iniziali di Apple che ha voluto puntare su un design rinnovato, su componenti hardware di ultima generazione e sull’implementazione dell’AI in maniera massiccia. Ma l’OEM di Cupertino non è ancora sazia, anzi.

Stando alle ultime indiscrezioni del sito web AjuNews, infatti, l’azienda californiana starebbe lavorando al lancio di un nuovo modello che potrebbe arrivare sul mercato ben prima del previsto, anticipando la serie degli iPhone 17. Quest’ultimo, come di consueto, verrà reso disponibile dopo l’estate 2025. Si tratterebbe di un’aggiunta importante al pacchetto di smartphone di ultima generazione messo a disposizione dei consumatori, sia dal punto di vista della scheda tecnica che del prezzo.

iPhone SE 4 in lavorazione: al via la produzione delle fotocamere

La notizia è di quelle che lascia ben sperare già per i prossimi mesi: l’iPhone SE 4 è più vicino di quanto si poteva pensare. E si aggiunge a quanto già preannunciato nelle settimane scorse dall’esperto leaker Mark Gurman, che aveva raccontato come il nuovo modello di melafonino sarebbe potuto arrivare sugli scaffali tra marzo e giugno 2025.

L’ultimo indizio riguarda il modulo fotocamera, la cui produzione di massa avrebbe già preso il via. L’official partner LG Innotek sta procedendo con tutti i test del caso, in linea con le tempistiche previste. Se tutto andrà come da programma, nei prossimi 3 mesi la componente dovrebbe essere pronta per venire installata nei case dei nuovi iPhone SE 4.

Ma cosa possiamo aspettarci da questo smartphone? Anche qui, le fughe di notizie non mancano. Quasi sicuramente troveremo uno schermo di 6,1 pollici, mentre resta da capire se verrà confermata la Dynamic Island o si tornerà al tradizionale notch. Non dovrebbe mancare il chipset A17 Pro di Apple con 8 GB di RAM, in grado di supportare l’innovativa tecnologia di Apple Intelligence. Mancano invece informazioni in merito al prezzo di lancio, ma sicuramente ne sapremo di più già nelle prossime settimane.