Nuovo, nuovissimo e super scontato, è il momento di comprare XIAOMI 13 LITE 5G!

Xiaomi 13 Lite 5G è uno smartphone di fascia medio-alta con un prezzo accessibile, ma con funzionalità avanzate. È il perfetto compromesso per coloro che vogliono avere un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Le specifiche ci raccontano un dispositivo di fascia medio alta, ma con prestazioni top. Grazie a questa offerta bomba eBay possiamo portarlo a casa risparmiando davvero tanto: 150 euro in meno per uno sconto netto del 30% a soli 350 euro!

Uno sconto spettacolare per uno smartphone spettacolare

Il cuore di Xiaomi 13 Lite 5G è processore Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm SM7450-AB che offre una user experience e di gioco fluida e veloce, grazie all’unità di elaborazione grafica Adreno 644. A rendere questo smartphone una vera bomba sono gli 8 giga di velocissima ram. Lo spazio di archiviazione è 128 giga invece. Anche il display è una scheggia, la frequenza di aggiornamento è 12oHz. Zero lag e zero rallentamenti insomma. E nel caso il telefono cadesse, c’è il Gorilla Glass 5 di ultima generazione a proteggerlo.

La fotocamera principale di questo dispositivo ha un sensore da 50MP con una grande apertura F 1.8 + F 2.2 + F 2.4, che consente di scattare foto di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la fotocamera ha anche un sistema di stabilizzazione dell’immagine che aiuta a evitare le immagini sfocate ben riuscito capace di salvare immagini che in altri smartphone sarebbero irrimediabilmente mosse.

Xiaomi 13 Lite 5G è dotato poi di una batteria da 4.250 mAh che può durare fino a 9 ore di utilizzo intenso, garantendo una durata ottimale per un utilizzo giornaliero. Inoltre, il dispositivo viene fornito con un caricabatterie rapido da 67W che la ricarica rapidamente in pochi minuti.

Inoltre Xiaomi 13 Lite 5G è equipaggiato anche con un sensore di impronte digitali integrato nel display, che garantisce una maggiore sicurezza e facilità di accesso.

Visto il prezzo tagliato di netto da questa offerta eBay, MENO 150 EURO, Xiaomi 13 Lite 5G si candida ad essere lo smartphone tutto fare, più che fascia alta che media, che stavamo aspettando. Non comprarlo ora spendendo solo 350 euro sarebbe davvero uno sbaglio bello grosso!

