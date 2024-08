Nuovo progetto DeFi crypto per Donald Trump?

Donald Trump attraverso il suo social network, TruthSocial, ha parlato di un possibile nuovo progetto DeFi:

“Per troppo tempo, l’americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle élite finanziarie”, ha scritto il candidato repubblicano sul suo account giovedì mattina.

“È tempo che prendiamo posizione, insieme”. Il post si conclude con un link a un nuovo canale Telegram chiamato “The DeFiant Ones”, che ha già raccolto oltre 31.000 iscritti.

La finanza decentralizzata (DeFi) è una rete in crescita di servizi finanziari peer-to-peer.

Utilizza la tecnologia blockchain per consentire agli utenti di prestare, prendere in prestito, fare stake e fare trading senza la necessità di intermediari come banche e società di carte di credito.

La candidatura di Trump per la rielezione alla Casa Bianca a novembre si è rivolta alla classe di asset crypto. In particolare, ha cercato di proteggere i diritti dei detentori di asset digitali nel paese.

Pertanto, è diventato un’opzione sempre più popolare per gli elettori appassionati di crypto che hanno atteso a lungo l’intervento del governo per guidare un’azione regolamentare appropriata. Inoltre, ha affermato che gli Stati Uniti devono diventare un leader globale delle criptovalute e suggerisce che Bitcoin potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell’economia statunitense.

Circolano persino voci sul potenziale di Bitcoin come asset di riserva per il governo degli Stati Uniti, il che sarebbe sicuramente una grande notizia per il futuro del debito statunitense.

Donald Trump Jr. e Sr. sosterranno il nuovo progetto DeFi?

Anche il figlio di Trump, Donald Trump Jr, ha espresso i suoi piani per creare una piattaforma DeFi per proteggere gli investitori dalle banche.

In un Q&A di agosto, Trump Jr ha affermato di voler risolvere i problemi nel settore bancario utilizzando la tecnologia delle criptovalute per dare alle persone più scelte. “Quello di cui stiamo parlando è un tipo di piattaforma più significativo”, ha affermato. “È qualcosa di molto diverso e non un memecoin”.

Donald Trump ha già ricevuto molto supporto dalla comunità delle criptovalute sin dalla sua nomina repubblicana. I donatori della comunità hanno contribuito al fondo della sua campagna, donando anche in varie criptovalute come BTC ed Ethereum. Sembra che si stia ulteriormente appoggiando alla comunità con il suo ultimo annuncio DeFi.