Oclean X Pro: quando lavarsi i denti è troppo scontato

Sei sicuro al 100% di lavare sempre bene i denti, tutti i denti, con la giusta intensità e con il corretto risultato? Oppure tra fretta e abitudinarietà ti rendi conto che il tuo spazzolino non è più lo strumento di cui avresti bisogno per capire come ottenere il meglio per l’igiene orale? L’elettronica può infatti molto, mettendo a disposizione strumenti che rivoluzionano il tuo modo di intendere la pulizia dei denti in modi in cui molti nemmeno riescono a immaginare. Bastano uno spazzolino, un’app e la capacità di analisi dei dati ricavati da alcuni sensori: il risultato è Oclean X Pro e l’occasione giusta è quella odierna del Prime Day (49,09 euro grazie allo sconto del 39%).

Grazie ad un giroscopio a sei assi, Oclean X Pro è in grado di capire con quali angolazioni e con quale intensità si è utilizzato lo spazzolino, potendo così restituire (tramite apposita app) una analisi del ciclo di pulizia compiuto. L’app è in grado quindi di suggerire i punti della bocca che non hanno ricevuto sufficiente trattamento e che necessitano di una miglior igiene quotidiana. Il risultato saprà stupire fin dal primo utilizzo, poiché diventa immediatamente chiaro, facile ed intuitivo comprendere i punti deboli della propria abitudinarietà: la riduzione della placca sarà il primo risultato apprezzabile in quella che è una virtuosa pratica di prevenzione proattiva a salvaguardia dell’intero cavo orale.

Tre i colori immediatamente disponibili su Amazon, dove Oclean X Pro è in sconto grazie alla sventagliata di offerte legate al Prime Day:

La ricarica rapida con lunghissima autonomia si sposa a caratteristiche quali il design antimuffa, le testine da 82 mila oscillazioni al minuto (azione che fa gran parte del lavoro di pulizia se solo la mano muove la testina con la giusta pressione in ogni angolo dell’arcata dentale), l’impermeabilità IPX7: caratteristiche di questo tipo rendono Oclean X Pro un dispositivo in grado di insegnare l’igiene orale attraverso la pratica e un’app.

In queste ore anche il sito ufficiale mette a disposizione sconti extra sulle testine di ricambio, disponibili per 19,99 dollari (50%): sfruttare questa opportunità significa mettersi in casa uno strumento che va a scompaginare quel che troppo spesso pensiamo di fare fin troppo bene pur facendolo fin troppo male. Un dispositivo smart che mette in luce gli errori può significare molto anche per la prevenzione, diventando nel tempo più investimento che non costo. Con lo sconto del 39%, poi, diventa vera occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.