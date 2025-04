Offerta esclusiva Bose SoundLink Flex: diffusore top di gamma a mini prezzo

Un’offerta da non perdere per gli amanti della musica di qualità: il Bose SoundLink Flex, un diffusore Bluetooth compatto e potente, è ora disponibile con uno sconto del 28%. Questo gioiello dell’audio portatile, caratterizzato da un design elegante e da tecnologie avanzate, è in vendita su Amazon a soli 129,95€, un prezzo che lo rende particolarmente competitivo nella sua categoria.

Bose SoundLink Flex: audio coinvolgente e massima portabilità

Il SoundLink Flex si distingue per la sua combinazione di praticità e prestazioni. Con un peso di appena 590 grammi e dimensioni contenute (20,1 x 9 x 5,2 cm), è facile da trasportare ovunque. Grazie al passante integrato, puoi agganciarlo comodamente a uno zaino o a una borsa, rendendolo il compagno ideale per escursioni, viaggi o semplicemente per l’uso quotidiano. La sua resistenza è garantita dalla certificazione IP67, che lo protegge da polvere e immersioni temporanee in acqua, e dal rivestimento in silicone, che lo rende resistente agli urti e alle cadute accidentali.

Dal punto di vista tecnologico, questo speaker è equipaggiato con Bluetooth 5.3, assicurando una connessione stabile fino a 9 metri di distanza e supportando la funzionalità multipoint per collegare più dispositivi contemporaneamente. Una delle caratteristiche più innovative è la tecnologia PositionIQ, che ottimizza automaticamente la qualità audio in base all’orientamento del diffusore, garantendo un’esperienza sonora sempre impeccabile, sia che venga posizionato in verticale, orizzontale o capovolto.

La batteria agli ioni di litio da 3200 mAh è un altro punto di forza, offrendo fino a 12 ore di autonomia con una sola carica. La ricarica completa avviene in circa 4 ore tramite il cavo USB Type-C incluso nella confezione. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, è possibile abbinare due diffusori Bose compatibili per creare un effetto stereo o attivare la modalità festa per un volume ancora più elevato.

Disponibile in una raffinata colorazione nera, il Bose SoundLink Flex si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia interno che esterno. La qualità sonora, unita alla robustezza e alla versatilità, lo rende una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo audio di alto livello senza compromessi. Approfitta subito di questa offerta imperdibile e porta a casa un diffusore che ridefinisce gli standard dell’audio portatile a soli 129 euro con un mega sconto del 28%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.