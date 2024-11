Offerta flash sul Tablet con Android 14: tuo a meno di 80€ con il doppio sconto

Hai bisogno di un tablet adatto sia a lavoro che a casa, ma non vuoi spendere una cifra eccessiva? Abbiamo la soluzione perfetta! Oggi su Amazon il Tablet Android ODEA A10 è disponibile a soli 79 euro con uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 10 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Ma non aspettare oltre, la doppia offerta è in scadenza tra pochissime ore!

Tablet Android ODEA A10: specifiche tecniche e funzionalità

Il Tablet Android ODEA A10 innanzitutto è alimentato dal processore Unisoc T606 a otto core con una frequenza massima di 1,6 GHz. In più la GPU Mali-G57 ad alte prestazioni rende l’esperienza complessiva di utilizzo ancora più fluida e veloce, ottimizzando qualsiasi operazione.

Questo modello sfrutta il più recente sistema operativo Android 14, che risulta essere super fluido e veloce, offrendo anche un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Tra l’altro l’ottimizzazione Ai più intelligente, le nuove funzioni come la nuova modalità gesture touch e la modalità scura globale, rendono il dispositivo più personalizzato che mai.

Non è da meno il suo enorme schermo IPS ad alta risoluzione da 10 pollici che offre una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna. In più il jack per cuffie da 3,5 mm non interferisce durante la ricarica o l’ascolto di musica, in modo da poter collegare gli auricolari preferiti in qualsiasi momento e godere di un’esperienza musicale e video più coinvolgente ovunque.

Oggi su Amazon il Tablet Android ODEA A10 è disponibile a soli 79 euro con uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 10 euro da applicare al momento dell’ordine. Ma non aspettare oltre, la doppia offerta è in scadenza tra pochissime ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.