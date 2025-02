Offerta lampo: Action cam subacquea 4K a mini prezzo, scorte in esaurimento

Nelle tue prossime avventure potrai sbizzarrirti ad immortalare i momenti più belli come mai prima d’ora grazie all’Action Cam 4K Yolansin! Oggi è disponibile su Amazon a soli 41 euro con uno sconto conveniente del 5%.

Action Cam 4K Yolansin: come utilizzarla

L’Action Cam 4K Yolansin innanzitutto è dotata di una custodia impermeabile realizzata in materiali durevoli e migliorati, che possono proteggerla dalla pioggia, dalla neve e se dagli pruzzi d’acqua. Per questo motivo è ideale per gli sport acquatici come il nuoto, il surf, la vela e le immersioni subacquee: nello specifico la modalità di immersione con correzione del colore riduce significativamente le lunghezze d’onda blu o verdi, rendendo i video più vividi e naturali.

Questo modello dispone, anche, di un sensore più veloce e buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione: la stabilizzazione EIS aumenta notevolmente la stabilità e il funzionamento regolare delle registrazioni così da poter scattare foto eccellenti anche se il soggetto si muove rapidamente.

La modalità di utilizzo è semplicissima tanto che può essere collegata ad uno smartphone tramite l’app “FUN DV”, oppure al computer con un cavo USB per effettuare videochiamate impeccabili.

Per finire, la connessione WiFi integrata può raggiungere fino a 15 metri ed è dotata di 2 batterie da 1350 mAh, un telecomando e un microfono esterno.

