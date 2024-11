Offerta lampo Amazon: 2 Localizzatori impermeabili GPS al prezzo di 1

Vuoi monitorare sempre i tuoi oggetti personali evitando di smarrirli, soprattutto quando sei fuori casa o in viaggio? Allora approfitta subito dell’offerta su ben 2 Localizzatori GPS IFMDA, al momento disponibili su Amazon a soli 13 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 8 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile riceverli domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Localizzatori GPS IFMDA: le funzionalità e come utilizzarli al meglio

I Localizzatori GPS IFMDA sono progettati appositamente per i dispositivi con sistema operativo iOS 14.5 o versioni successive, quindi non è possibile utilizzarli con dispositivi Android.

La modalità di utilizzo è semplice e velocissima: basterà aprire la funzione Trova sullo smartphone e attivare il Bluetooth, selezionare Aggiungi dispositivo e in tre semplici passaggi l’accoppiamento è completo.

Il dispositivo emette fino a 80 decibel di suono per aiutarti a localizzare rapidamente gli oggetti. Inoltre il Bluetooth ha un raggio fino a 80 metri, e il telefono riceverà una notifica se un oggetto è fuori portata. La privacy sarà sempre garantita in quanto tutte le comunicazioni con la rete “Trova il mio” sono anonime e crittografate, garantendo la sicurezza dei dati senza preoccupazioni.

Il design dei tracker è piccolo e leggerissimo, quindi potrai agganciarlo ovunque, che si tratti di borse, portafogli, chiavi, valigie, persino animali domestici vivaci. In più sono impermeabili quindi non dovrai preoccuparti nei giorni di pioggia o in caso di immersione accidentale.

