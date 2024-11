Offerta lampo Amazon: Doppia Dash Cam Auto a meno di metà prezzo (-65%)

Hai ancora pochissime ore a disposizione per accaparrarti ad un prezzo minimo la Dash Cam Auto Anteriore e Posteriore WeBeqer! Oggi è disponibile su Amazon a soli 45 euro con un mega sconto del 65%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gi articoli stanno andando a ruba!

Dash Cam Auto Anteriore e Posteriore WeBeqer: funzionalità e modalità di utilizzo

La Dash Cam Auto Anteriore e Posteriore WeBeqer è in grado di registrare video fino a risoluzioni Ultra HD 4K così da poter visualizzare in modo minuzioso il tuo momento di guida, i segnali stradali, le targhe di veicoli e così via.

Nello specifico, il dispositivo anteriore ha un angolo ultra grandangolare anteriore di 170°, mentre quello posteriore ha un angolo ultra grandangolare di 140°: in questo modo potrai sempre scattare un’immagine più ampia, ridurre la registrazione video punto cieco e avere tutto sotto controllo in cso di circostanze impreviste come una collisione.

Inoltre la doppia dashcam è dotata di un eccellente obiettivo ottico con un’apertura ultra ampia F1.8 e 6 strati, mentre la tecnologia WDR e la visione notturna più intelligente mantiene la chiarezza del video e precisione del colore sia di giorno che di notte.

In più ha due modalità di parcheggio opzionali: la modalità di rilevamento raccolta sensore G che consente l’accensione automatica della dash cam e la registrazione di un video di emergenza di 30 secondi quando viene rilevata una collisione, e la Modalità di registrazione Time-Lapse per catturae e registrare filmati a 1 fps/3 fps al secondo per risparmiare memoria.

