Offerta lampo: Mini Pc BMAX in sottocosto fino ad esaurimento scorte

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con un piccolo concentrato di energia! Parliamo del Mini Pc BMAX, oggi disponibile su Amazon a soli 119 euro con un super sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mini Pc BMAX: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mini Pc BMAX è dotato di un potentissimo processore cache Intel Celeron Intel Celeron N4000 da 4 MB con frequenza base di 1,1 GHz e burst fino a 2,6 GHz. Questo vuol dire che potrai godere di prestazioni sempre eccellenti e un multitasking più efficiente che mai.

Grazie al design senza ventola, questo microcomputer è molto silenzioso, creando un ambiente di lavoro silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre vanta dimensioni davvero compatte così da poter essere tranquillamente inserito in borsa o in tasca e trasportato ovunque nella massima comodità.

Allo stesso tempo il dispositivo è dotato di grafica HD 600 e di una porta HDMI per una facile compatibilità con la maggior parte dei monitor. La risoluzione fino a 4K 60Hz offre, tra l’altro, una risoluzione impeccabile così potrai collegarlo ad un proiettore per riunioni o come media center per goderti i programmi TV e i tuoi film preferiti ogni volta che vuoi.

Per finire il WiFi dual-band 2.4G/5G integrato e il Bluetooth 4.2 offre una connessione stabile e un’esperienza Internet ad alta velocità ovunque tu sia.

