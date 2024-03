OFFERTA LAMPO sulle Cuffie bluetooth SUPER LEGGERE: le paghi SOLO 21 EURO

Hai ancora pochissimo tempo per sfruttare la mega offerta sulle Cuffie Bluetooth Sport Poounur! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 21 euro con uno sconto maxi del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Cuffie Bluetooth Sport Poounur: audio e comfort eccezionali

Le Cuffie Bluetooth Sport Poounur sono dotate di un versione aggiornata di Bluetooth 5.3: il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere 15 metri di distanza, per una connessione più veloce e più stabile senza perdite di segnale o interruzioni della musica. La velocità di connessione è più elevata, la musica più chiara e le chiamate più fluide.

L’autonomia arriva fino a 8-10 ore alla volta e, in più, hanno una custodia di ricarica portatile che consente di riprodurre 50 ore di musica. Queste auricolari wireless utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffie sinistra e destra e nella custodia di ricarica.

Gli auricolari pesano solo 5,3 grammi e i loro ganci auricolari in silicone morbido e flessibile si adattano a diverse forme di orecchie, offrendo una perfetta aderenza per assicurare la stabilità e il comfort durante lo sport e le attività all’aperto. In più sono dotati di tre taglie (S/M/L) in silicone tra cui scegliere.

Per finire, adottano la tecnologia touch avanzata che ti offre la possibilità di rendervi più agevole rispondere al telefono, regolazione del volume, cambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso.

Oggi le Cuffie Bluetooth Sport Poounur sono disponibili su Amazon a soli 21 euro con uno sconto maxi del 39%. Approfittane immediatamente, l’offerta è in scadenza tra pochissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.