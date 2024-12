Offerta lampo: Tablet di ultima generazione con Android 13 a meno di 70€

Ti presentiamo un tablet perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano, e che oggi puoi acquistare ad un prezzo mai visto così basso! Si tratta del Tablet OSCAL PAD 50, al momento disponibile su Amazon a soli 69 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, ad un costo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Tablet OSCAL PAD 50: specifiche tecniche e funzionalità

Il Tablet OSCAL PAD 50 è un dispositivo super versatile che oggi puoi portare a casa ad un prezzo piccolissimo grazie alla promozione Amazon.

È dotato di un display enorme da 10 pollici che regala una visualizzazione in HD sempre super nitida in qualsiasi condizione di luce esterna, così da farti godere immagini dai colori brillanti e i particolari minuziosi in ogni momento della giornata.

Inoltre sfrutta Android 13 che ti consente di personalizzare le tue app, ottimizzare l’efficienza energetica ed avere una migliore protezione della privacy: ogni operazione sarà più fluida che mai, e potrai svolgere tutto nel migliore dei modi.

La batteria super potente da 5100mAh non è da meno in quanto ti accompagna per più di una giornata anche se lo utilizzi in modo intensivo. In più, dispone di ricarica veloce da 10W che permette di fornire l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti così da non avere mai preoccupazioni se sei a lungo fuori casa.

