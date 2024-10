Offerta last minute: Videocamera cablata Ring Pro con proiettori a mini prezzo

Se vuoi avere sempre sotto controllo la parte esterna di casa, devi assolutamente accaparrarti la Videocamera Ring Pro con proiettori cablata! Oggi è disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto maxi del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai a disposizione ancora pochissime ore!

Videocamera Ring Pro con proiettori cablata: modalità di installazione e funzionalità

La Videocamera Ring Pro con proiettori cablata è la soluzione ideale per proteggere casa in quanto offre immagini più nitide e luminose in qualsiasi condizione esterna.

Innanzitutto la rilevazione di movimento 3D garantisce la nuova vista dall’alto, che ti permette di guardare dall’alto la tua proprietà e ti mostra dove si è svolto un evento di movimento. Queste funzionalità, insieme alle zone di movimento personalizzabili e alle zone di privacy, offrono un maggior controllo sugli avvisi di movimento che ricevi.

Inoltre, utilizzando l’app Ring, puoi collegarti al dispositivo e controllare la tua casa ovunque ti trovi, oltre a personalizzare le impostazioni di rilevazione di movimento e monitorare gli ambienti in qualsiasi momento sfruttando la modalità Live View.

La modalità di installazione è semplicissima in quanto basta semplicemente collegarla ad un sistema di cavi per l’alimentazione. In più, potrai utilizzare la videocamera sfruttando anche dei semplici comandi vocali dopo averla associata ad un dispositivo con integrazione Alexa compatibile.

