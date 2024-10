Offerta schock sull'Apple MacBook Pro con chip M3 Pro: oggi risparmi 600€

Oggi su Amazon trovi uno dei pc portatili più performanti del momento ad un prezzo davvero schock! Si tratta dell’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro, al momento disponibile a soli 1.999 euro con un mega sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Apple MacBook Pro con chip M3 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro rappresenta un vero e proprio top di gamma nel settore tecnologico grazie ad una serie di specifiche davvero impressionanti.

La sua punta di diamante è sicuramente il suo chip Apple M3 Pro, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, che offre performance straordinarie sia per i lavori impegnativi che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

La batteria è, allo stesso modo, super potente così da garantirti fino a 18 ore di autonomia così da non abbandonarti mai per un giorno intero. Anche il display Liquid Retina XDR da 14,2″ con gamma dinamica estrema ha più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari ed immagini più vivide e realistiche che mai.

Inoltre la connettività sempre garantita a livello ottimale in particolare grazie alla porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie.

Oggi l’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro è disponibile su Amazon a soli 1.999 euro con un mega sconto del 23%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.