Offerte di Primavera in anticipo: Ring Intercom + Echo Pop a meno di metà prezzo

La Festa delle Offerte di Primavera parte in anticipo con questa promozione strepitosa sul bundle formato dal Ring Intercom e l’Echo Pop! Oggi questo set lo trovi su Amazon a soli 56 euro con uno sconto schock del 52%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, puoi ricevere il bundle domani stesso direttamente a casa tua grazie ad un abbonamento Prime. Cosa aspetti? Hai ancora pochissimi giorni per approfittare della maxi offerta!

Ring Intercom e Echo Pop: tutte le funzionalità dei dispositivi

Grazie alla mega offerta Amazon, oggi potrai acquistare il bundle formato dal Ring Intercom e dall’Echo Pop a meno di metà prezzo.

Il Ring Intercom permette di rendere smart il tuo citofono: questo vuol dire che potrai ricevere avvisi in tempo reale e aprire l’ingresso dell’edificio da qualsiasi luogo utilizzando l’app gratuita Ring sul tuo smartphone.

La modalità di installazione è più semplice che mai in quanto basterà collegare il dispositivo direttamente al sistema citofonico in uso senza bisogno di modifiche all’infrastruttura condivisa dell’edificio. Tra l’altro non è necessaria alcuna foratura perché con le strisce di montaggio autoadesive incluse nella confezione puoi configurare tutto molto rapidamente e senza problemi.

D’altra parte, l’Echo Pop è un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, che offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti.

Questo modello è compatibile con Alexa quindi, con dei semplici comandi vocali, potrai impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, riprodurre musica e così via.

Oggi il Ring Intercom e l’Echo Pop sono disponibili su Amazon a soli 56 euro con uno sconto schock del 52%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Hai ancora pochissimi giorni per approfittare della maxi offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.