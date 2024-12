Offertona di fine Black Friday: Apple MacBook Air 2022 con chip M2 in sottocosto

Hai ancora poco tempo a disposizione per accaparrarti l’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 ad un prezzo mai visto prima! Grazie alle ultime offerte Black Friday, oggi è acquistabile su Amazon a soli 988 euro con uno sconto conveniente del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 260 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Air 2022 con chip M2: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è un vero portento della tecnologia che oggi puoi portare a casa ad un mini prezzo sfruttando gli ultimissimi sconti Black Friday.

La sua punta di diamante è il potente processore M2 che lavora insieme alla nuovissima CPU 8-core, ad una GPU fino a 10-core e a 24GB di memoria unificata. Queste specifiche rendono il dispositivo più efficiente che mai regalando performance eccellenti in qualsiasi tipologia di settore.

Inoltre questo modello vanta un display Liquid Retina da 13,6″ con più di 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori: così facendo potrai godere di una vere e propria esperienza cinematografica per quanto riguarda tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti, che si tratti di film, serie tv o videogiochi.

In più, il notebook ha un’autonomia super estesa ed è davvero ultra versatile e comodissimo in quanto pesa solo 1,24 kg.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.