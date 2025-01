Oggi il Notebook di ultima generazione con Windows 11 lo paghi meno della metà

Hai bisogno di un pc portatile sia da portare a lavoro che da tenere a casa per divertirti? La soluzione perfetta è il Notebook da 14 pollici Bvate, oggi disponibile su Amazon a soli 227 euro con un mega sconto del 55%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 270 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero super conveniente!

Notebook da 14 pollici Bvate: specifiche tecniche e funzionalità

Il Notebook da 14 pollici Bvate dispone di Windows 11 ed è dotato di un processore dual-core N4020 che offre una velocità senza precedenti. Questo vuol dire che può eseguire più applicazioni, schede del browser e video senza problemi così da sfruttare un multitasking più velocemente e concentrarsi sul lavoro e sullo studio.

Un’altra caratteristica importante è la grande batteria da 5000 mAh con fino a 200 ore di standby e 5-6 ore di riproduzione video.

La connettività non è da meno grazie alla rete Wi-Fi dual-band 2.4G + 5G, al Bluetooth 4.2 e adi due slot USB 3.0 e HDMI che possono essere espansi per trasferimenti wireless veloci su più dispositivi e per consentirti di collegarti in qualsiasi luogo.

Allo stesso tempo, il pc permette di conservare in modo sicuro tutti i tuoi contenuti con 6 GB di RAM e ed un disco rigido SSD da 256 GB. In più potrai anche espandere la memoria con una scheda TF fino a 512 GB o aggiornare l’SSD a 1 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.