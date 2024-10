Oggi la Telecamera WiFi da Esterno Tapo la paghi quasi la metà (39€)

Se sei spesso fuori città per lavoro e vuoi monitorare anche da remoto l’esterno di casa? Allora prova la Telecamera WiFi da Esterno Tapo, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Telecamera WiFi da Esterno Tapo: funzionalità e modalità di installazione

La Telecamera WiFi da Esterno Tapo è ideale per installazioni in scenari outdoor così da poter avere sempre tutto sotto controllo anche quando sei fuori casa.

Il dispositivo è dotato di un sensore IR LED 850nm che permette di ottenere video di alta qualità anche in condizioni di totale oscurità, con una visuale fino a 30 metri. Inoltre i faretti integrati permettono di registrare video Full-Color anche in notturna.

Un’altra caratteritica importante è la sua protezione IP65 contro acqua e polvere, così da poter essere tranquilli in qualsiasi condizione meteo esterna.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie all’app Tapo che puoi scaricare sul tuo smartphone e che ti avvisa quando rileva un movimento sospetto, oltre ad innescare un pratico allarme integrato per mettere in fuga eventuali visitatori indesiderati. In più, la telecamera dispone delle funzionalità Person Detection e Smart Tracking che permettono di riconoscere le persone e seguirne i movimenti inviando notifiche in tempo reale.

Per finire, il dispositivo ha un microfono e un altoparlante integrato per permetterti di comunicare in modo rapido e intuitivo con chi si trova nell’area sorvegliata.

Oggi la Telecamera WiFi da Esterno Tapo è disponibile su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 47%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.