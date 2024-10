Oggi l'Action Cam 4K impermeabile la paghi meno della metà (-57%)

Pronto ad immortalare le tue avventure come mai prima d’ora? Oggi su Amazon è disponibile l’Action Cam Exprotrek a soli 51 euro con un mega sconto del 57%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super promozione, l’offerta è limitata nel tempo e le scorte sono in esaurimento!

Action Cam Exprotrek: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Action Cam Exprotrek è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che permette di immortalare i tuoi momenti più belli come mai prima d’ora.

Questo modello riesce a garantire risultati professionali in quanto riesce a realizzare fino a 30 fotogrammi al secondo per foto eccezionali, il che significa 4 volte la risoluzione delle telecamere HD convenzionali. In più è dotato di una custodia impermeabile IP68, resistente all’acqua fino a 40 metri, e quindi è ideale per gli sport acquatici come il nuoto, surf e così via.

La modalità di utilizzo è semplice e super intuitiva anche grazie al telecomando wireless da polso 2.4G incluso che garantisce il controllo della fotocamera, la registrazione dell’inquadratura e la registrazione di video premendo solo un pulsante. In più, la connettività è sempre garantita con la funzionalità WiFi da 8 a 15 metri all’aperto attraverso la quale è possibile connettersi a dispositivi intelligenti senza fili.

Per finire, la fotocamera dispone di due batterie ricaricabili da 1350 mAh che assicurano un’autonomia estesa così da poterla utilizzare per giorni interi senza alcuna preoccupazione.

Oggi l’Action Cam Exprotrek è disponibile su Amazon a soli 51 euro con un mega sconto del 57%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super promozione, l’offerta è limitata nel tempo e le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.