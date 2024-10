Oggi l'Edizione limitata delle Cuffie Aperte Sennheiser la paghi meno della metà

Ti presentiamo un paio di auricolari dal design davvero innovativo e che, in occasione della Feste delle Offerte Prime, possono essere tuoi ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo delle Cuffie Aperte Sennheiser HD 599, oggi disponibili a soli 79 euro con uno sconto bomba del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida fino a domani ma le scorte sono in esaurimento!

Cuffie Aperte Sennheiser HD 599: audio immersivo e comfort al massimo

Le Cuffie Aperte Sennheiser HD 599 rappresentano un vero must-have per chi desidera ascoltare la propria musica preferita sempre con un audio eccellente.

In particolare questo modello è un’edizione limitata indirizzata a chi ricerca un suono sofisticato con un design che lascia senza fiato.

Dal punto di vista tecnico i trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa: questo vuol dire che l’esperienza audio risulterà il più immersiva che mai in qualsiasi condizione ambientale esterna.

La caratteristica più importante delle cuffie è sicuramente il design aperto circumaurale che offre una presentazione spaziale estremamente “aperta” per migliorare l’esperienza di ascolto. La connettività non è da meno in quanto soon dotate di due cavi scollegabili: un cavo di 3 m con jack 6.3 mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2 m con jack 3.5 mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop.

Anche il comfort è assicurato grazie al design robusto e leggero con lussuosi padiglioni ricoperti in velluto e l’archetto imbottito per garantire lunghe sessioni di ascolto.

