Oggi puoi risparmiare più di 100€ sul rinomato Altoparlante Bluetooth Marshall

Per ascoltare la tua musica come mai prima d’ora e creare la festa ovunque, prova uno degli speaker più rinomati sul mercato! Ovviamente stiamo parlando dell’Altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore III, oggi disponibile su Amazon a soli 292 euro con un mega sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore III: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore III è uno degli speaker più rinomati sul mercato che rappresenta un vero e proprio must have per gli appassionati di musica.

In primis questo modello vanta una spazialità stereo ancora più ampia rispetto a quella del suo predecessore: questo vuol dire che è in grado di produrre un suono coinvolgente ed immersivo che riempie qualsiasi ambiente e ti farà sentire come al centro di un concerto.

Grazie alla funzionalità Bluetooth di nuova generazione, la modalità di utilizzo del dispositivo è più semplice e fluida che mai: in pochi secondi basterà abbinarlo e far partire la musica senza utilizzare complicate configurazioni o software esterni.

Anche la connettività è davvero versatile in quanto, oltre alla tecnologia Bluetooth 5.2 di nuova generazione, può utilizzare l’ingresso RCA e a quello da 3,5 mm per connetterlo a qualsiasi gadget tech in maniera impeccabile. In più la cassa è priva di PVC ed è realizzata per il 70% di plastica riciclata e con materiali esclusivamente vegani.

