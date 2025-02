Oggi risparmi quasi 200€ sull'Apple iPhone 15: occasione unica su Amazon

Tra gli smartphone Apple è uno dei più venduti in assoluto, ed oggi è disponibile su Amazon in offerta davvero speciale! Parliamo dell’Apple iPhone 15, al momento acquistabile a soli 699 euro con uno sconto conveniente del 20%.

In questo modo potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 15: le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per specifiche tecniche che ti lasceranno a bocca aperta.

La sua punta di diamante è il chip ultraveloce A16 Bionic che permette funzioni evolute in tutti i settori, così da poter svolgere tutto ciò che vuoi in maniera sempre ottimale. Inoltre è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al modello precedente, e che offre immagini super nitide dai colori vividi e i particolari minuziosi.

Non è da meno il suo innovativo comparto fotografico con la fotocamera principale da 48MP con la quale potrai divertirti a scattare foto ad altissima risoluzione e girare video in 4K in qualsiasi condizione di luce esterna. In più, sfruttando il teleobiettivo 2x di qualità ottica, è possibile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani in qualsiasi momento.

