Olimpiadi 2024, l'AI conosce già i risultati: il medagliere completo

Le olimpiadi di Parigi 2024 sono iniziate ed abbiamo già assistito all’assegnazione di diverse medaglie nelle varie discipline. Per l’occasione, abbiamo chiesto a chatGPT 4o di prevedere il futuro, facendo un pronostico sui risultati finali dei giochi olimpici. L’intelligenza artificiale generativa di OpenAI ci ha risposto con le prime 10 posizioni in classifica del medagliere di Parigi 2024, vediamo come andrà secondo il famoso chatbot.

Paraigi 2024: Il medagliere secondo l’AI

La domanda che abbiamo posto a chatGPT è stata la seguente:

“Come si concluderanno le olimpiadi di Parigi 2024? Fai un pronostico del medagliere, basandoti sulle quotazioni e sulle passate edizioni dei giochi”

e dopo pochi secondi, è comparso in chat il medagliere, il particolare le prime 10 posizioni in classifica una volta che i giochi saranno conclusi. Per ogni nazione mensionata, GPT 4o ha argomentato il risultato con un breve paragrafo, ecco il pronostico nel dettaglio:

Stati Uniti: Gli Stati Uniti sono previsti come i grandi vincitori del medagliere, con una stima di circa 112 medaglie totali, di cui 39 d'oro. Le discipline chiave includono l'atletica, il nuoto, e la ginnastica. La squadra di basket maschile e femminile è anche fortemente favorita per l'oro.

Cina: La Cina dovrebbe mantenere una posizione forte con circa 86 medaglie totali, tra cui 34 d'oro. Le principali discipline in cui eccelleranno sono i tuffi, il tiro, il nuoto, il tennistavolo, la ginnastica artistica e il badminton. Tuttavia, alcune controversie legate al doping potrebbero influenzare le loro prestazioni​.

Gran Bretagna: La Gran Bretagna è proiettata a vincere circa 63 medaglie, con 17 d'oro. La loro forza risiede nella varietà di sport in cui competono, avendo atleti di punta in almeno 20 discipline.

Francia: Come nazione ospitante, la Francia dovrebbe avere una delle sue migliori prestazioni storiche con circa 60 medaglie totali, di cui 27 d'oro. Le previsioni indicano che i francesi eccelleranno in un'ampia gamma di sport, aumentando significativamente il loro bottino rispetto a Tokyo 2020.

Australia: L'Australia è prevista a raggiungere circa 54 medaglie, con 15 d'oro. Il nuoto sarà un settore chiave per loro, ma si prevede che performino bene anche in altre discipline come il ciclismo e il canottaggio​.

Giappone: Dopo il record di medaglie a Tokyo 2020, il Giappone potrebbe scendere a circa 47 medaglie, con 13 d'oro. La riduzione è attribuita principalmente alla perdita del vantaggio del campo di casa, ma rimarranno forti in sport come il judo e la ginnastica.

Italia: L'Italia è prevista a vincere circa 46 medaglie, migliorando la loro prestazione di Tokyo 2020. Le discipline chiave includono la scherma, il ciclismo e il nuoto.

Paesi Bassi: I Paesi Bassi dovrebbero ottenere circa 34 medaglie, con forti prestazioni nel ciclismo su pista e nel pattinaggio su ghiaccio.

Germania: La Germania è stimata a ottenere circa 35 medaglie, con forza in sport come l'atletica e gli sport acquatici​.

: La Germania è stimata a ottenere circa medaglie, con forza in sport come l’atletica e gli sport acquatici​. Corea del Sud: La Corea del Sud è prevista a vincere circa 26 medaglie, con eccellenza nel tiro con l’arco e nel taekwondo​.

Le medaglie italiane a Parigi

Abbiamo posto un secondo quesito a GPT 4o, chiedendo un pronostico più specifico sul medagliere italiano:

“Quali saranno, nel dettaglio, le medaglie conquistate dagli italiani?”

E il chatbot ha risposto con una previsione piuttosto dettagliata:

Totale Medaglie : Circa 46

: Circa 46 Oro : 11

: 11 Argento : 19

: 19 Bronzo: 16

In particolare, gli atleti italiani si distingueranno nelle seguenti discipline

Nuoto: L'Italia è prevista avere una delle sue migliori performance nel nuoto, con atleti come Nicolò Martinenghi (100m rana) che potrebbero portare a casa diverse medaglie.

Ciclismo: Gli italiani sono forti nel ciclismo su strada e su pista, con aspettative alte per più medaglie.

Scherma: Tradizionalmente forte, la scherma italiana è prevista ottenere buoni risultati, con atleti di punta in tutte le categorie.

Pallanuoto: Le squadre di pallanuoto maschile e femminile sono entrambe competitive e hanno buone possibilità di medaglia.

: Le squadre di pallanuoto maschile e femminile sono entrambe competitive e hanno buone possibilità di medaglia. Atletica Leggera: Atleti come Gianmarco Tamberi (salto in alto) potrebbero portare medaglie, soprattutto dopo le loro performance di successo nei campionati mondiali recenti.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 andranno avanti fino al prossimo 11 agosto, quando si terrà la cerimonia di chiusura. In quella data, confronteremo l’effettivo medagliere di fine giochi con quello previsto da chatGPT 4o, curiosi di scoprire quanto accurata sarà stato il pronostico del noto chatbot di OpenAI.