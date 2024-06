One UI 6.1 su Samsung Galaxy: tutte le novità del maxi aggiornamento

One UI 6.1 è il secondo major update dopo l’introduzione di Android 14. Non aggiunge molto a livello prettamente visivo ed estetico, bensì integra tutta una serie di funzionalità e miglioramenti richiesti a gran voce dagli utenti. Inutile dire che la parte del leone di questo aggiornamento la fa l’intelligenza artificiale. A seguire nel dettaglio dove è arrivata One UI 6.1 (non tutti i terminali Galaxy ne hanno beneficiato) e i contenuti.

One UI 6.1

L’aggiornamento One UI 6.1 mette quindi a disposizione di una platea ben più ampia le funzioni Galaxy AI: Cerca e Cerchia con Google, Assistente Chat, Interprete, Traduzione Live, Assistente Note, Assistente Trascrizione, Assistente Web, Modifica Generativa, Edit Suggestion e Wallpaper generati dall’AI. Più nel dettaglio:

Interprete traduce le conversazioni in tempo reale, mostrando il testo tradotto su un display diviso, rendendo la comunicazione interculturale fluida e semplice.

Traduzione Live abilita traduzioni simultanee di voce e testo durante le chiamate telefoniche.

Assistente Chat facilita la messaggistica in diverse lingue, permettendo di personalizzare il tono dei messaggi per una comunicazione più efficace.

Cerchia e Cerca con Google rende la ricerca più facile e immediata direttamente da un’immagine esistente.

Note semplifica l’organizzazione delle attività con funzioni di formattazione automatica e riassunto.

Assistente Web riassume e traduce gli articoli web.

Assistente Trascrizione permette di creare facilmente riassunti e traduzioni accurate delle riunioni.

Inoltre, alcune funzioni dedicate alla creatività sono esclusive per alcuni dispositivi. Photo Ambient Wallpaper è attualmente un’esclusiva della serie Galaxy S24, mentre Instant Slow-Mo non è supportato su Galaxy S23 FE. Anche i dispositivi Galaxy S22 mancano di un paio di funzionalità. Da ultimo gli smartphone targati 2021 non avranno nessuna di queste nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Ecco la lista completa dei dispositivi che riceveranno One U.I. 6.1

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3