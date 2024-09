OnePlus 13 avrà ben 24 GB di RAM (RUMOR)

Sembra che OnePlus 13 vanterà una versione con ben 24 GB di RAM a bordo; non avrà concorrenti tra gli altri device Android (pensiamo allo Xiaomi 15 Pro, all’iQOO 13 e all’Honor Magic 7 Pro).

OnePlus 13: ecco cosa aspettarci

Il prossimo mese, Vivo e OPPO saranno i primi marchi a lanciare nuovi telefoni di punta in Cina, presentando la serie X200 con il chipset Dimensity 9400 e la serie Find X8. Più tardi nello stesso mese, probabilmente durante la quarta settimana, Xiaomi dovrebbe svelare i modelli Xiaomi 15 e 15 Pro, che saranno i primi telefoni al mondo a utilizzare il Snapdragon 8 Gen 4. Si prevede che anche il OnePlus 13 debutterà entro la fine di ottobre.

Secondo una nuova fuga di notizie riportata dal leaker Digital Chat Station, OnePlus 13 avrà una variante con 24GB di RAM. Questo significa che, almeno inizialmente, sarà l’unico tra i nuovi telefoni di punta dotati di Snapdragon 8 Gen 4 a offrire questa enorme quantità di memoria, superando dispositivi come Xiaomi 15 Pro, iQOO 13 e Honor Magic 7 Pro, che non dovrebbero avere versioni con 24GB di RAM.

Digital Chat Station ha inoltre sottolineato che la variante del OnePlus 13 con 24GB di RAM avrà un prezzo elevato. Non è una sorpresa, considerando che il OnePlus 12, lanciato nel dicembre 2023, era disponibile in una versione con 24GB di RAM e 1TB di memoria al prezzo di 5.799 Yuan (circa 820 dollari). Il nuovo terminale, con ulteriori miglioramenti e il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 4, potrebbe avere un prezzo compreso tra 6.000 e 6.500 Yuan.

Stando a quanto affermano i leak, il device avrà uno schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione 2K (3168 x 1440p) e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il dispositivo disporrà di un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo per un facile sblocco. La fotocamera frontale sarà da 32 megapixel, mentre il sistema fotografico posteriore includerà un sensore principale da 50 megapixel LYT-808 con OIS, un ultra-grandangolo da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico 3X da 50 megapixel. Il dispositivo sarà ottimizzato da Hasselblad per una qualità fotografica superiore. Infine, sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 4, con 16 GB o 24 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1TB di memoria UFS 4.0. Avrà una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida cablata a 100W e ricarica wireless a 50W. In Cina, il telefono sarà lanciato con ColorOS 15 basato su Android 15.