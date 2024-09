OnePlus 13: ecco quando verrà svelato il nuovo top di gamma

Il lancio di OnePlus 13 previsto per ottobre è stato nuovamente leakato, e la certificazione 3C ha appena rivelato che il device godrà del supporto alla ricarica da 100W. All’inizio del mese, Louis Lee, presidente di OnePlus China, aveva accennato alla finestra temporale per il lancio del OnePlus 13. In un nuovo post su Weibo, il dirigente ha nuovamente alluso al calendario di rilascio dello smartphone.

OnePlus 13: cosa aspettarci dal nuovo flagship?

Andiamo con ordine: come detto, il flagship dell’OEM cinese di Pete Lau, identificato dal numero di modello PJZ110, ha ricevuto l’approvazione dall’autorità cinese 3C, segnalando un lancio imminente.

In una conversazione con un fan del marchio, Louis Lee ha confermato che la compagnia lancerà il suo prossimo prodotto di punta in ottobre. Anche se non ha specificato il nome del dispositivo, sembra probabile che il OnePlus 13 verrà annunciato, probabilmente verso la fine del mese. Secondo vari rapporti, l’azienda potrebbe puntare a renderlo disponibile per l’acquisto durante il Singles’ Day, la festività dello shopping in Cina che si celebra l’11 novembre.

Diversi rapporti hanno rivelato che la variante cinese del OnePlus 13 ha il numero di modello PJZ110. In precedenza, il dispositivo è stato avvistato nei database di Geekbench e nella certificazione MIIT in Cina. Ora, il modello ha ottenuto l’approvazione dall’ente regolatore 3C. Da questo portale apprendiamo che il dispositivo potrebbe essere dotato di un caricatore rapido da 100W.

Secondo i rapporti, avrà una batteria da 6.000mAh e supporterà la ricarica wireless da 50W. Lo smartphone, alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 4, dovrebbe arrivare con 24 GB di RAM LPDDR5x, fino a 1 TB di storage UFS 4.0, e il sistema operativo ColorOS 15 basato su Android 15. Potrebbe presentare un display OLED BOE X2 da 6,8 pollici con design LTPO 8T a quattro curvature. Lo schermo offrirà una risoluzione 2K, un refresh rate di 120Hz e un sensore di impronte ultrasonico sotto il display.

Il OnePlus 13 disporrà di una fotocamera frontale da 32 megapixel e di un setup triplo di fotocamere posteriori con sensori da 50 megapixel (LYT-808, OIS) + 50 megapixel (LYT-600, ultra-grandangolo) + 50 megapixel (LYT-600, zoom periscopico 3x). Si prevede inoltre che avrà una scocca con certificazione IP69, un alert slider, una cornice in metallo e un motore aptico 0916 Turbo.