OnePlus 13: sta arrivando il nuovo flagship e avrà un design inedito

Continuano ad emergere indiscrezioni su indiscrezioni sul OnePlus 13, e una nuova fuga di notizie ci offre uno sguardo più dettagliato sul suo design e sul sistema di fotocamere. Sapevamo già che il dispositivo sarebbe probabilmente dotato del prossimo chip Snapdragon 8 Gen 4, ma queste nuove informazioni aggiungono ulteriori dettagli.

OnePlus 13: tutto quello che sappiamo ad oggi

Il noto tipster Digital Chat Station ha condiviso un’immagine che sembra mostrare il OnePlus 13 in una cover protettiva. Sebbene il design completo del telefono rimanga nascosto, l’immagine mette in evidenza chiaramente il modulo fotocamera. A differenza dei precedenti modelli flagship del marchio di Pete Lau, dove il modulo fotocamera si integrava nel bordo del telefono, il nuovo terminale sembra presentare un’area indipendente dedicata alle fotocamere.

La fuga di notizie rivela anche alcuni dettagli tecnici sul sistema di fotocamere. Si dice che l’obiettivo teleobiettivo a periscopio utilizzi una struttura più efficiente, simile a quella presente nell’iPhone 16 Pro Max. Inoltre, l’obiettivo teleobiettivo dovrebbe offrire uno zoom ottico 3x, insieme a un sensore principale leggermente più grande. Interessante notare che si vocifera che il OnePlus 13 utilizzi gli stessi algoritmi di elaborazione delle immagini di OPPO Find X8, il che ha senso, dato che entrambe le aziende fanno parte della stessa casa madre.

Sebbene il tipster non abbia specificato esattamente quali sensori fotografici verranno utilizzati, fughe di notizie precedenti suggeriscono che il OnePlus 13 sarà dotato di un sensore Sony LYT-808 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine per l’ottica principale. A questo si uniranno probabilmente due sensori LYT-600 per gli scatti ultra-grandangolari e teleobiettivi.

Anche se questa fuga di notizie non rivela molto oltre al design della fotocamera, aggiunge un ulteriore tassello al puzzle del OnePlus 13. Ci si aspetta probabilmente un sistema di fotocamere migliorato, con capacità teleobiettivo avanzate e un’elaborazione delle immagini di alto livello, grazie all’influenza del Find X8. Il lancio del OnePlus 13 è previsto in Cina entro la fine di ottobre, con un rilascio globale previsto per gennaio 2025. Vi terremo aggiornati su eventuali nuove informazioni riguardanti il telefono.