OnePlus 13: svelata una nuova colorazione esclusiva in anteprima (FOTO)

Secondo un rapporto, il nuovo OnePlus 13 potrebbe essere disponibile con un’opzione di retro in pelle vegana verde. Si prevede che il terminale verrà lanciato intorno al mese di ottobre, probabilmente dopo il debutto del processore Snapdragon 8 Gen 4. Negli ultimi giorni sono emerse diverse informazioni sul dispositivo e ora il leaker Sanju Chaudhary ha affermato che lo smartphone verrà proposto anche in una variante di colore verde.

OnePlus 13: cosa sappiamo ad oggi?

In un post condiviso su X, Sanju ha rivelato che il OnePlus 13 avrà un retro in pelle vegana di colore verde. Il leak include anche un rendering approssimativo che mostra il possibile posizionamento degli elementi sul telefono. Tuttavia, è importante sottolineare che questo CAD non rappresenta il design finale del dispositivo, in quanto il design ufficiale del OnePlus 13 è ancora segreto.

Si prevede che il OnePlus 13 sarà dotato di un display OLED LTPO 2K da 6,82 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un design curvo. Al suo interno, dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 4, recentemente avvistato su Geekbench. Il comparto fotografico dovrebbe includere un sistema a tripla camera, con un sensore principale da 50 MP LYT 808 da 1/1,4″, un obiettivo periscopico da 50 MP LYT 600 da 1/1,95″ con zoom 3x, e una lente ultra-grandangolare da 50 MP.

Tra le altre caratteristiche trapelate, si parla di una batteria di grandi dimensioni con supporto per la ricarica cablata da 100W e wireless da 50W, una certificazione IP68/IP69, NFC, un trasmettitore IR (IR Blaster) e altoparlanti stereo doppi. Queste specifiche sono in linea con i leak precedenti, suggerendo che il OnePlus 13 sarà un terminale potente e ricco di funzionalità.

Nel frattempo, la compagnia cinese di Pete Lau ha lanciato in India i nuovi auricolari TWS economici Nord Buds 3, dotati di ANC (Active Noise Cancellation) migliorata, maggiore durata della batteria e un prezzo accessibile. Questi auricolari presentano driver dinamici da 12,4 mm, Bluetooth 5.4 e doppi microfoni per chiamate nitide. I Nord Buds 3 offrono un ANC fino a 32dB, un miglioramento rispetto ai 25dB del modello precedente, e promettono fino a 43 ore di riproduzione totale con la custodia.