OnePlus lancia la serie flagship OnePlus 13 e 13R

OnePlus ha svelato la nuova serie flagship composta da OnePlus 13 e OnePlus 13R, segnando un passo avanti nell’innovazione tecnologica. Presentati il 7 gennaio 2025 a Milano, questi dispositivi combinano design premium, funzionalità di AI avanzata e prestazioni di altissimo livello per ridefinire l’esperienza utente.

Il OnePlus 13 si distingue per il suo sistema fotografico rivoluzionario, sviluppato in collaborazione con le rinomate fotocamere Hasselblad. La tripla fotocamera da 50 MP, dotata di sensori avanzati come il Sony LYT-808, integra tecnologie come AI Telephoto e Clear Burst, garantendo scatti di qualità eccezionale in ogni condizione. Per i video, supporta il 4K Dolby Vision su tutte le fotocamere, offrendo standard cinematografici per la videografia mobile.

Con il nuovo software OxygenOS 15, alimentato da un’intelligenza artificiale sofisticata, l’esperienza utente diventa ancora più fluida e intuitiva. Tra le funzionalità innovative spiccano AI Translation per traduzioni in tempo reale e strumenti come AI Unblur e AI Reflection Eraser, che migliorano sensibilmente la qualità delle immagini. La produttività è ottimizzata grazie a strumenti come Intelligent Search e Circle to Search, che semplificano la gestione dei contenuti e le ricerche.

Il design del OnePlus 13 combina eleganza e robustezza. Disponibile in varianti come Black Eclipse e Arctic Dawn, è il primo smartphone del brand a ottenere certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua. La batteria Silicon NanoStack da 6.000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, mantenendo un peso contenuto di 210 g e uno spessore di soli 8,5 mm.

Il OnePlus 13R, invece, rappresenta un’alternativa più accessibile senza compromessi sulle prestazioni. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, offre fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e un display 1,5K ProXDR da 6,78 pollici. Anche il comparto fotografico è di alto livello, con una fotocamera principale da 50 MP e algoritmi avanzati come il Dual Exposure.

Entrambi i modelli supportano accessori innovativi come il caricatore magnetico AIRVOOC 50W e sono compatibili con le OnePlus Buds Pro 3, disponibili in una nuova colorazione Sapphire Blue. Gli auricolari offrono connettività migliorata e funzionalità come AI Translation per conversazioni bilingue.

Il OnePlus 13 è disponibile in Europa a partire da 1.029 €, mentre il OnePlus 13R ha un prezzo di partenza di 769 €. I preordini sono già attivi su OnePlus.com, con promozioni dedicate agli studenti, alla permuta di dispositivi e offerte speciali per l’acquisto di accessori in bundle.