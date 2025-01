OpenAI lancia Tasks: la nuova funzione di ChatGPT per la Pianificazione

OpenAI ha svelato una nuova funzionalità rivoluzionaria per ChatGPT, denominata Tasks. Disponibile in versione beta, questa innovazione promette di trasformare il chatbot in un avanzato assistente AI, capace di pianificare e gestire attività per gli utenti, migliorando ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Cos’è Tasks

Con Tasks, gli utenti possono delegare a ChatGPT la gestione di attività specifiche, come impostare promemoria o pianificare azioni ricorrenti. Ad esempio, è possibile richiedere previsioni meteo giornaliere o un elenco di cose da fare per il weekend. Questa funzione si dimostra particolarmente utile per ricordare scadenze importanti, come il rinnovo di un passaporto, o per iniziare la giornata con un mantra motivazionale personalizzato.

Come Funziona

Per utilizzare Tasks, è necessario selezionare il modello “4o con attività programmate” e inviare a ChatGPT una richiesta specifica. Le attività possono essere gestite direttamente dalla chat o tramite il menu dedicato “Tasks” nel profilo utente. Inoltre, ChatGPT può suggerire autonomamente attività pertinenti durante le conversazioni, offrendo agli utenti la possibilità di accettarle o meno. Un task manager centralizzato è accessibile via web, semplificando la gestione delle attività.

Disponibilità e Limiti

La versione beta di Tasks sarà disponibile a breve per gli utenti Plus, Team e Pro di ChatGPT a livello globale. Ogni utente potrà impostare fino a 10 attività contemporaneamente, gestibili su desktop, web e dispositivi mobili. Tuttavia, il task manager sarà accessibile esclusivamente da web. Durante la fase beta, OpenAI raccoglierà feedback per ottimizzare la funzionalità, con l’obiettivo di renderla disponibile a tutti in futuro. Saranno inoltre attivate notifiche push su desktop (macOS), browser e smartphone per aggiornare gli utenti sulle attività pianificate.

Usi Pratici di Tasks

Alcuni esempi di utilizzo includono:

Ricordare che il passaporto scade tra sei mesi.

Ricevere previsioni meteo giornaliere ogni mattina alle 7.

Creare un elenco di attività per il weekend basato sul meteo e la posizione.

Iniziare la giornata con un mantra motivazionale alle 7 del mattino.

Inviare barzellette ogni sera alle 18 per intrattenere i propri figli.

Con Tasks, OpenAI mira a rendere ChatGPT un assistente AI sempre più versatile, semplificando la gestione quotidiana e aprendo nuove possibilità per l’automazione personalizzata.