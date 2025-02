OpenAI svela GPT-4.5 e GPT-5: unificazione e nuove funzionalità

Sarà più intelligente ma meno trasparente il nuovo ChatGPT. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato una rivoluzione nell’interazione uomo-macchina con il lancio di due nuovi modelli di intelligenza artificiale: GPT-4.5 e GPT-5.

L’evoluzione dell’IA firmata OpenAI segna un cambiamento significativo con l’introduzione di due modelli che promettono di ridefinire gli standard del settore. Il primo a essere rilasciato sarà GPT-4.5, nome in codice “Orion”, che rappresenterà l’ultimo modello della serie tradizionale prima di una svolta epocale nel campo dell’intelligenza artificiale.

La vera innovazione arriverà con GPT-5, un modello che segnerà la fusione tra le diverse tecnologie sviluppate dall’azienda. Questo sistema integrerà le serie “o” e “GPT”, incorporando anche la tecnologia “o3”, finora mai rilasciata pubblicamente. La caratteristica più rivoluzionaria sarà la capacità del sistema di autoregolare il proprio livello di ragionamento in base alle necessità specifiche di ogni interazione, portando il concetto di modelli unificati a un livello superiore.

La democratizzazione della tecnologia AI seguirà un modello stratificato. OpenAI prevede tre livelli di accesso: un livello base gratuito con funzionalità standard, un livello intermedio per gli abbonati Plus e Teams, e un livello Pro che garantirà l’accesso alle capacità più avanzate del sistema.

Questa nuova architettura, pur semplificando l’esperienza utente, comporterà una minore trasparenza nel funzionamento del sistema. Non sarà più possibile selezionare manualmente il modello desiderato, anche se l’azienda sta valutando l’implementazione di indicatori visivi per mostrare il livello di ragionamento in uso.

I tempi di rilascio non sono ancora definiti, ma OpenAI conferma che entrambi i modelli vedranno la luce nei prossimi mesi, in una mossa strategica per mantenere la propria leadership in un mercato sempre più competitivo.