Oppenheimer Blu-Ray 4K, lo sconto è esplosivo! MENO 25%

Oppenheimer è il film dell’anno, lo abbiamo visto praticamente tutti questa estate e molto probabilmente il prossimo 11 marzo farà incetta di premi Oscar. Nolan ha saputo mettere in scena uno spettacolo come suo solito eccezionale, girato poi in 70mm, il formato più grande e dalla qualità migliore al cinema. Normale quindi che il blu-ray fosse molto atteso dai cinefili più appassionati e finalmente è possibile acquistarlo! Amazon lo propone con uno sconto davvero eccezionale: MENO 25%, col prezzo di listino che da 35 euro passa a 26 euro. Uno sconto decisamente allettante che i cinefili collezionisti ( e non solo!) non possono lasciarsi sfuggire!

Film e blu-ray da Oscar

Il film, girato magistralmente da Christopher Nolan, mostra la complessa personalità di Oppenheimer, il suo genio scientifico ma anche la sua lotta interiore tra la sua fede nella scienza e la consapevolezza delle terribili conseguenze delle sue scoperte. La rappresentazione di Oppenheimer come un uomo tormentato, diviso tra il desiderio di progresso scientifico e la consapevolezza delle tragedie causate dalla sua invenzione, rende il personaggio ancora più umano e complesso agli occhi dello spettatore.

Il regista ha curato attentamente la ricostruzione storica dell’epoca, ricreando con cura i dettagli degli ambienti e dei costumi, così come la tensione politica e militare che ha caratterizzato il periodo della seconda guerra mondiale. La colonna sonora, composta da Hans Zimmer, aggiunge ulteriore profondità emotiva alla narrazione, enfatizzando i momenti di tensione e di drammaticità della storia di Oppenheimer.

A corredo del film troviamo un disco bonus che include oltre tre ore di contenuti speciali, tra cui La storia del nostro tempo: la realizzazione di Oppenheimer, con oltre 70 minuti di esclusivi filmati dietro le quinte e ampie interviste con Nolan e i suoi collaboratori creativi.

Finalmente il blu-ray di Oppenheimer è arrivato ed è anche super scontato! Un film che ha fatto e che farà la storia del cinema e che non può mancare nella vostra collezione casalinga!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.